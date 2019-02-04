У Симоны Халеп появился новый тренер

Румынская теннисистка Симона Халеп наняла нового тренера. Как сообщает официальный сайт WTA, им стал бельгиец Тьери ван Клемпут. Она уже неофициально работала с ним на Australian Open, официальное сотрудничество начнется на следующей неделе на турнире в Катаре.

Зимой Халеп рассталась с предыдущим тренером Дарреном Кэхиллом этой зимой. Специалисту необходимо было посвятить больше времени свой семье, живущей в Австралии.

Предыдущим подопечным ван Клемпута был его соотечественник Давид Гоффен.