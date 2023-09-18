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Сегодня, 05:17

Томлянович не смогла выйти во второй круг турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Гвадалахаре уступила американке Тейлор Таунсенд со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 30-летней австралийки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В январе Томлянович перенесла операцию на колене. Первый матч в сезоне спортсменка провела 29 августа на US Open.

Во втором круге Таунсенд встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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