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Сегодня, 01:59

Кудерметова встретится с Бушар во втором круге турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Канадская теннисистка Эжени Бушар в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 29-летней канадки 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Бушар встретится с росссиянкой Вероникой Кудерметовой.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эжени Бушар (Канада, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 7:6 (7:4)

Вероника Кудерметова
Эжени Бушар
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