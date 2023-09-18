Кудерметова встретится с Бушар во втором круге турнира в Гвадалахаре
Канадская теннисистка Эжени Бушар в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 29-летней канадки 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Бушар встретится с росссиянкой Вероникой Кудерметовой.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эжени Бушар (Канада, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 7:6 (7:4)
Новости