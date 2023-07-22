Тимофеева сыграет с Байндль в финале турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Байндль обыграла американку Клер Лю в полуфинале турнира WTA 250 в Будапеште.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3). Девушки провели на корте 2 часа 32 минуты.

110-я ракетка мира Байндль ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 88-я ракетки мира Лю 1 эйс, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В финале турнира 29-летняя Байндль сыграет с 19-летней россиянкой Марией Тимофеевой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Клер Лю (США) — Катерина Байндль (Украина) — 5:7, 6:7 (3:7)