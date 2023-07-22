Свищев считает, что Звонарева должна обратиться с жалобой в ITF после отказа во въезде в Польшу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск российской теннисистки Веры Звонаревой в Польшу для участия в турнире.

«Первое, что сейчас должны предпринять Звонарева и Федерация тенниса России — обратиться с жалобой в Международную федерацию тенниса. Это следует сделать незамедлительно. Тем более Шамиль Тарпищев — опытный и авторитетный руководитель. Мы уже имеем прецеденты, когда некоторые страны лишали прав на проведение крупных соревнований, поскольку они не могли обеспечить визовую поддержку и участие наших спортсменов. Здесь ситуация точно такая же. Думаю, ITF может аналогично наказать организаторов турнира в Варшаве, если хозяева не в состоянии обеспечить россиянам ни охрану, ни безопасность. Зачем тогда они берут на себя такую ответственность? Не умеют — пусть учатся у других, например, у России», — цитирует Свищева RT.

Ранее в WTA заявили, что организация осведомлена о ситуации со Звонаревой и будет изучать этот вопрос. Российская спортсменка должна была принять участие в турнире WTA, который стартует 24 июля в Варшаве.

16 июля также стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках призвали россиян и белорусов не заявляться на турнир.