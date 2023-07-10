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Тарпищев считает, что Мирра Андреева может сыграть на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Мирра Андреева может выступить на Олимпиаде 2024 года в случае допуска россиян.

«Андреева, конечно, может попасть на Олимпиаду в нашу сборную. Сейчас она 102-я в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), но она стремительно поднимается и будет только набирать очки. Плюс на Уимблдоне наберет много очков. Задел сделан хороший», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

9 июля Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга Уимблдона (6:2, 7:5). В 1/8 финала турнира 16-летняя россиянка сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18230509
Теннис
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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