Тарпищев считает, что Кудерметова способна выйти в финал «Мастерса» в Риме
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру россиянки Вероники Кудерметовой на турнире в Риме.
«Кудерметова нормально играет, и если будет играть в свой теннис, то должна быть в финале. Но ей нужна стабильность, чтобы на больших скоростях нервная система выдерживала напряжение. По качеству же игры в Риме для себя она играет очень хорошо», — приводит ТАСС слова Тарпищева.
В матче четвертьфинала турнира в Риме Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. В полуфинале «Мастерса» россиянка встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Игра пройдет 19 мая в 14.00 по московскому времени.
Источник: https://tass.ru/sport/17771517
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