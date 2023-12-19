Тарпищев назвал четырех российских теннисисток, которые могут войти в топ-10 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что четыре российские теннисистки в следующем сезоне потенциально могут быть в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«У женщин в туре ярко выделяются два-три человека. Далее идет большая группа, у которой силы приблизительно равны. Наши Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова потенциально в следующем году вполне могут быть в первой десятке — это возможно при хорошем стечении обстоятельств. Но сейчас гадать смысла нет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Первой ракеткой России является Самсонова, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. Далее идут Касаткина (18), Кудерметова (19) и Александрова (21).