Шарапова опубликовала фото в черном платье с Венецианского кинофестиваля

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила Венецианский кинофестиваль. 34-летняя спортсменка опубликовала фото в Instagram.

«Показ фильма Паоло Соррентино «Рука бога» на Венецианском кинофестивале. Извините, но туфли не поместились в кадр», — написала Шарапова.

Напомним, Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В феврале 2020 года она завершила карьеру.