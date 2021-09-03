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Шарапова опубликовала фото в черном платье с Венецианского кинофестиваля

15:35
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Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила Венецианский кинофестиваль. 34-летняя спортсменка опубликовала фото в Instagram.

«Показ фильма Паоло Соррентино «Рука бога» на Венецианском кинофестивале. Извините, но туфли не поместились в кадр», — написала Шарапова.

Напомним, Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В феврале 2020 года она завершила карьеру.

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Роман Шишов все материалы автора

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