Светлана Кузнецова: «Раньше было больше теннисисток по-настоящему топ-уровня»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова считает, что сейчас уровень женского тенниса немного упал.

— Сейчас WTA-тур, не хочу никого обидеть, все-таки измельчал, — заявила Кузнецова в эфире Instagram журналистки Марии Командной. — Раньше было все-таки больше теннисисток по-настоящему топ-уровня. А сейчас я иногда не знаю, кто в десятке стоит. Очень большая текучка. И скорее это не середняки подтянулись к лидерам, а наоборот.