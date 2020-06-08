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Светлана Кузнецова: «Раньше было больше теннисисток по-настоящему топ-уровня»

13:00
Светлана Кузнецова. Фото AFP
Светлана Кузнецова. Фото AFP
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова считает, что сейчас уровень женского тенниса немного упал.

—  Сейчас WTA-тур, не хочу никого обидеть, все-таки измельчал, — заявила Кузнецова в эфире Instagram журналистки Марии Командной. — Раньше было все-таки больше теннисисток по-настоящему топ-уровня. А сейчас я иногда не знаю, кто в десятке стоит. Очень большая текучка. И скорее это не середняки подтянулись к лидерам, а наоборот.

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