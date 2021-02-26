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Свентек прокомментировала выход в финал турнира в Аделаиде

10:32
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Польская теннисистка Ига Свентек после победы в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия) над швейцаркой Жиль Тайхманн (6:3, 6:2) прокомментировала свой успех.

«Одна из моих главных целей — добавлять от матча к матчу. Конечно, это не всегда получается по объективным причинам, например, из-за усталости. На текущем турнире я чувствую себя хорошо, поэтому рассчитываю на положительный исход противостояния», — отметила Свентек во время флеш-интервью.

В финале Свентек встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

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