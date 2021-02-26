Бенчич победила Гауфф и вышла в финал турнира в Аделаиде
13:55
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла американку Кори Гауфф со счетом 7:6, 6:7 (4:7), 6:2.
Встреча длилась 2 часа 48 минут. Швейцарка 3 раза подала навылет, сделала 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
В финале Бенчич встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Кори Гауфф (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2
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