Бенчич победила Гауфф и вышла в финал турнира в Аделаиде

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла американку Кори Гауфф со счетом 7:6, 6:7 (4:7), 6:2.

Встреча длилась 2 часа 48 минут. Швейцарка 3 раза подала навылет, сделала 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

В финале Бенчич встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Кори Гауфф (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2