Свентек победила Тайхманн и вышла в финал турнира в Аделаиде

Польская теннисистка Ига Свентек в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 22 минуты. 18-я ракетка мира сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнта.

В финале Свентек встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 5) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:2