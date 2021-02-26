Свентек победила Тайхманн и вышла в финал турнира в Аделаиде
09:02
Польская теннисистка Ига Свентек в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 6:3, 6:2.
Встреча длилась 1 час 22 минуты. 18-я ракетка мира сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнта.
В финале Свентек встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 5) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:2
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