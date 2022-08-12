Свентек о поражении от Майи: «Без ветра я бы справилась. Он был просто безумным»

Польская теннисистка Ига Швентек подвела итоги поражения в матче третьего круга турнира в Торонто против бразильянки Беатрис Хаддад Майя (4:6, 6:3, 5:7).

«В начале матча я не могла поймать ритм. Наверное, потому что она левша и мне было трудно адаптироваться к ее подаче. А еще мешал ветер. Думаю, без ветра я бы справилась. Но он был просто безумным. Я пробовала ракетки с разной натяжкой струн, чтобы мяч не улетал после ударов. Но если ты с начала чувствуешь, что неправильно бьешь по мячу, это может сломать ритм на весь матч. Я пыталась снова его найти, и у меня были удачные моменты. Но она не дала мне достаточно шансов на подаче.

Мне трудно сказать, что в первом сете больше сломало мой теннис — ее игра или ветер. Но в целом она лучше меня использовала условия. Когда она играла по ветру, то пробивала очень сильно, я опаздывала к мячу. И при этом ей удавалось попадать. Но, по-моему, я просто допустила больше ошибок. Она была чуть надежнее. Конечно, сейчас она здорово играет. И у нее есть очень хорошая основа — подача», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Следующим соперником Майя станет Белинда Бенчич из Швейцарии.