Свентек о поражении от Калинской в полуфинале турнира в Дубае: «Я была обессилена»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала поражение от россиянки Анны Калинской (4:6, 4:6) в полуфинале турнира WTA в Дубае.

«У меня не было сил, чтобы выложиться еще больше. Такое происходит редко. Из-за этого я чувствовала, что не могу контролировать матч. Обычно, когда я говорю себе, что надо делать, у меня получается улучшить качество игры. Сегодня же я была настолько обессиленной, что просто не могла перевернуть ход встречи», — приводит пресс-служба WTA слова Свентек.

В финале турнира в Дубае Калинская сыграет против итальянки Ясмин Паолини.