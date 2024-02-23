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23 февраля, 22:35

Селиваненко — о победе Калинской: «Еще одно подтверждение ее потенциала»

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Вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу российской теннисистки Анны Калинской над первой ракеткой мира Игой Свентек (6:4, 6:4) в полуфинале турнира в Дубае.

25-летняя россиянка стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира WTA 1000 из квалификации.

«Победа над лидером всегда приятна вне зависимости от того, где, в каком турнире, на какой стадии ты играешь. Ты в полуфинале такого большого турнира, как в Дубае. Поэтому мне кажется, что Аня провела великолепный матч, сыграв в полной концентрации с первого до последнего гейма, сделав ранние брейки и не дав Иге вернуться в игру. Это отличный результат для Ани, и еще одно подтверждение ее потенциала», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В финале «тысячника» Калинская встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 24 февраля.

Теннис
Анна Калинская
Ига Свентек
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