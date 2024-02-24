Тарпищев — о выходе Калинской в финал турнира в Дубае: «Так она должна была играть уже лет в 20!»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской теннисистки Анны Калинской над первой ракеткой мира Игой Свентек (6:4, 6:4) в полуфинале турнира в Дубае.

25-летняя россиянка стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира WTA 1000 из квалификации.

«Молодец! Так она должна была играть уже лет в 20! Если бы не было травм и было бы несколько другое отношение к теннису. Она всегда была талантливая. По классу сейчас играет очень здорово. Голова на месте от природы у нее. И появилось то упорство, которого раньше было маловато. Ее игрой я очень доволен. Очень прибавила и играет чистенько. Если так будет продолжаться, то попадет в десятку», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале «тысячника» Калинская встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 24 февраля.