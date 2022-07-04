Халеп за час разгромила Бадосу и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла испанку Паулу Бадосу в четвертом круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:2.
Халеп реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, Бадоса — ни одного.
Для 30-летней румынки это первое участие в турнире после победы в Уимблдоне-2019.
В четвертьфинале Халеп сыграет против победительницы пары Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 16) — Паула Бадоса (Испания, 4) — 6:1, 6:2
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