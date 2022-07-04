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Сегодня, 20:31

Халеп за час разгромила Бадосу и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022

Руслан Минаев
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Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла испанку Паулу Бадосу в четвертом круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:2.

Халеп реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, Бадоса — ни одного.

Для 30-летней румынки это первое участие в турнире после победы в Уимблдоне-2019.

В четвертьфинале Халеп сыграет против победительницы пары Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 16) — Паула Бадоса (Испания, 4) — 6:1, 6:2

Теннис
Wimbledon
Симона Халеп
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