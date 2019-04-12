Свентек обыграла Лапко и вышла в полуфинал турнира в Лугано

Полячка Ига Свентек вышла в полуфинал турнира в Лугано. В матче третьего раунда она обыграла восьмую сеянную Веру Лапко из Белоруссии – 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Во третьем раунде 17-летняя Свентек сыграет с победительницей пары ​Светлана Кузнецова (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия).

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша) – Вера Лапко (Белоруссия, 8) – 4:6, 6:4, 6:1