Свентек обыграла Лапко и вышла в полуфинал турнира в Лугано

Полячка Ига Свентек вышла в полуфинал турнира в Лугано. В матче третьего раунда она обыграла восьмую сеянную Веру Лапко из Белоруссии – 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
Во третьем раунде 17-летняя Свентек сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия).
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша) – Вера Лапко (Белоруссия, 8) – 4:6, 6:4, 6:1
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