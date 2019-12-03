Суарес-Наварро завершит карьеру по окончании 2020 года

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро объявила, что 2020 год станет последним в ее карьере.

— 2020 год станет моим последним годом в профессиональном теннисе, — цитирует спортсменку Bolsamania. — Как вы все знаете, теннис дал мне гораздо больше, чем я могла себе представить, когда начинал играть. Но это правда, что у меня начинают появляться другие приоритеты, например, быть с семьей. У меня есть цель, которой я никогда не могла добиться — это финишировать в топ-10 рейтинга по итогам года. Я думаю, у меня все еще есть достаточный уровень, чтобы достичь ее. Это будет моей главной целью.

31-летняя испанка выиграла два турнира WTA за карьеру. В рейтинге WTA она сейчас занимает 55-е место.