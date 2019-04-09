Суарес Наварро проиграла в первом круге турнира в Лугано

Испанка Карла Суарес Наварро не смогла выйти во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она уступила словенке Полоне Херцог – 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Во втором раунде 28-летняя Херцог сыграет с румынкой Сораной Кирстя.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Полона Херцог (Словения) – Карла Суарес Наварро (Испания, 2) – 3:6, 6:3, 6:4