Соснович не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Нью-Йорке, уступив Линетт
21:32
Белоруска Александра Соснович, посеянная на турнире в Нью-Йорке (США) под девятым номером, во втором круге соревнований уступила полячке Магде Линетт — 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.
За право выйти в полуфинал Линетт сразится с чешкой Каролиной Муховой.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша, Q) — Александра Соснович (Белоруссия, 9) — 6:1, 6:4