Соснович не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Нью-Йорке, уступив Линетт

Белоруска Александра Соснович, посеянная на турнире в Нью-Йорке (США) под девятым номером, во втором круге соревнований уступила полячке Магде Линетт — 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.

За право выйти в полуфинал Линетт сразится с чешкой Каролиной Муховой.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша, Q) — Александра Соснович (Белоруссия, 9) — 6:1, 6:4