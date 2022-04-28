Соболенко уступила в первом круге турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Игра продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 4:6.
Четвертая ракетка мира в матче сделала 4 эйса, 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Американка, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA, сделала 3 эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Анисимова встретится с Петрой Мартич из Хорватии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:2, 3:6, 6:4
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