Грачева вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она победила Ализе Корне из Франции со счетом 1:6, 7:5, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

В следующем раунде Грачева сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция) — 1:6, 7:5, 7:5