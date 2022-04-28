Грачева вышла во второй круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.
В первом круге она победила Ализе Корне из Франции со счетом 1:6, 7:5, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 47 минут.
В следующем раунде Грачева сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция) — 1:6, 7:5, 7:5
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