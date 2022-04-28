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Сегодня, 19:42

Грачева вышла во второй круг турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она победила Ализе Корне из Франции со счетом 1:6, 7:5, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

В следующем раунде Грачева сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция) — 1:6, 7:5, 7:5

Теннис
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