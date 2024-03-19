Tennis Channel: Соболенко сыграет в турнире в Майами, но откажется от интервью

Белорусская теннисистка Арина Соболенко примет участие в турнире в Майами, сообщает Tennis Channel.

По информации источника, спортсменка откажется от интервью и не будет посещать пресс-конференции.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.

Ранее полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.