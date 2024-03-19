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Сегодня, 19:27

Tennis Channel: Соболенко сыграет в турнире в Майами, но откажется от интервью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко примет участие в турнире в Майами, сообщает Tennis Channel.

По информации источника, спортсменка откажется от интервью и не будет посещать пресс-конференции.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.

Ранее полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.

Константин Кольцов
Теннис
Хоккей
Арина Соболенко
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