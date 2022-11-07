Соболенко стала третьей теннисисткой, обыгравшей первых трех ракеток мира на одном турнир в 2000-х годах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой, обыгравшей первых трех ракеток мира на одном турнир в 2000-х годах, сообщает Opta.

7 ноября Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA обыграла первую ракетку мира Игу Свентек. До этого она победила второй номер рейтинга Онс Жабер и третью ракетку Джессику Пегулу.

До Соболенко такого достичь в 2000-х годах удавалось только Винус Уильямс на WTA Finals 2008 и Серене Уильямс в Майами-2002.

В финале седьмая ракетка мира встретится с француженкой Каролин Гарсией (шестой номер рейтинга).