Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:19

Соболенко стала третьей теннисисткой, обыгравшей первых трех ракеток мира на одном турнир в 2000-х годах

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой, обыгравшей первых трех ракеток мира на одном турнир в 2000-х годах, сообщает Opta.

7 ноября Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA обыграла первую ракетку мира Игу Свентек. До этого она победила второй номер рейтинга Онс Жабер и третью ракетку Джессику Пегулу.

До Соболенко такого достичь в 2000-х годах удавалось только Винус Уильямс на WTA Finals 2008 и Серене Уильямс в Майами-2002.

В финале седьмая ракетка мира встретится с француженкой Каролин Гарсией (шестой номер рейтинга).

Источник: https://twitter.com/OptaAce/status/1589466236077113344?s=20&t=BwbK3hr74_03Y0wMSR8yqw
Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал Итогового турнира WTA
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости