Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал Итогового турнира WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA-2022.

В полуфинале девушки обыграли представительниц Нидерландов Дезире Кравчик и Деми Схюрс со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корту 56 минут.

В финале Итогового турнира WTA Кудерметова и Мертенс сыграют с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (Чехия).

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8) — 6:1, 6:1