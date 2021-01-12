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Соболенко прокомментировала 14-матчевую победную серию накануне встречи с Кудерметовой

16:22
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Арина Соболенко после победы над Марией Саккари (6:3, 6:2) в полуфинале турнира в Абу-Даби прокомментировал победную серию, которая насчитывает 14 матчей.

«Сейчас я не думаю о цифрах и матчах без поражений, а просто делаю акцент на правильных вещах. Например, как лучше двигаться по корту, почему у меня не проходят отдельные удары и прочее. По моему мнению, система отлично работает, а победы придут сами», — цитирует белоруску официальный сайт WTA.

В финале турнира в Абу-Даби Соболенко сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой. Встреча состоится в среду, 13 января, начало — в 12.00 (мск).

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