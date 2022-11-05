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Сегодня, 14:08

Соболенко: «Наконец-то вселенная сделала что-то хорошее для меня в этом сезоне»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Итогового турнира WTA.

«Я очень счастлива, что, несмотря ни на что, была сосредоточена на себе и на том, что мне нужно делать на корте. И теперь я сделала все, что было под моим контролем. Наконец-то вселенная сделала что-то хорошее для меня в этом сезоне», — приводит Eurosport слова 7-й ракетки мира.

5 ноября Соболенко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа (6:2, 6:3). После того, как другая встреча завершилась победой греческой теннисистки Марии Саккари над Онс Жабер из Франции, стало известно, что Соболенко вышла в полуфинал турнира. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Польши Ига Свентек.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/wta-finals/2022/you-were-so-annoying-don-t-mess-with-aryna-sabalenka-and-don-t-forget-to-celebrate-wta-tour-finals-d_sto9214289/story.shtml
Теннис
Арина Соболенко
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