Соболенко: «Наконец-то вселенная сделала что-то хорошее для меня в этом сезоне»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Итогового турнира WTA.

«Я очень счастлива, что, несмотря ни на что, была сосредоточена на себе и на том, что мне нужно делать на корте. И теперь я сделала все, что было под моим контролем. Наконец-то вселенная сделала что-то хорошее для меня в этом сезоне», — приводит Eurosport слова 7-й ракетки мира.

5 ноября Соболенко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа (6:2, 6:3). После того, как другая встреча завершилась победой греческой теннисистки Марии Саккари над Онс Жабер из Франции, стало известно, что Соболенко вышла в полуфинал турнира. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Польши Ига Свентек.