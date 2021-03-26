Соболенко обыграла Пиронкову во втором круге турнира в Майами

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA в Майами. В трех сетах она переиграла Цветану Пиронкову из Болгарии.

В другом матче австралийка Эшли Барти оказалась сильнее Кристины Кучовой из Словакии.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Кристина Кучова (Словакия, Q) — 6:3, 4:6, 7:5

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Цветана Пиронкова (Болгария, Q) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9)