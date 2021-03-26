Соболенко обыграла Пиронкову во втором круге турнира в Майами
01:03
Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA в Майами. В трех сетах она переиграла Цветану Пиронкову из Болгарии.
В другом матче австралийка Эшли Барти оказалась сильнее Кристины Кучовой из Словакии.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Кристина Кучова (Словакия, Q) — 6:3, 4:6, 7:5
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Цветана Пиронкова (Болгария, Q) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9)
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