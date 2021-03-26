Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами
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Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она переиграла американку Дэниэлу Коллинз.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:3, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) — Ван Цян (Китай) — 6:4, 6:4
Ига Свентек (Польша, 15) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:4, 6:2
Елена Остапенко (Латвия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, LL) — 6:2, 5:7, 6:3
Ангелик Кербер (Германия, 24) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) — 6:0, 6:0
Джоанна Конта (Великобритания, 17) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 7:5
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