Ведущий уволен за сравнение цвета кожи Серены Уильямс с поджаренным тостом

Американский ведущий Роб Ледерман, работавший на радио 97 Rock, был уволен за комментарий в адрес знаменитой теннисистки Серены Уильямс. Он высказался о цвете ее кожи, сравнивая его с поджаренным тостом.

Во время шоу «Morning Bull» Ледерман, обсуждая со своими соведущими уровень поджарки тостов, решил сравнить его со внешностью известных женщин. «Мне никогда не достичь уровня Серены Уильямс, но мне очень комфортно на уровне Холли Берри», — сказал он.

После этого рекламодатели в знак протеста убрали свою рекламу из эфира радиостанции. Ведущий был уволен, а его соведущие Рич Гэнзлер и Крис Кляйн отстранены от работы. Сам Ледерман позднее принес извинения за свои слова. Эфир шоу убрали из подкаста радиостанции.

Осудил поведение ведущего мэр Баффало Байрон Браун. «Такие комментарии возмутительны и недопустимы. В нашем обществе нет места для этих заявлений или убеждений», — сказал он.