Соболенко и Рыбакина вышли в третий круг турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла американку Энн Ли — 7:5, 2:6, 6:4.
Также в третий круг вышли Елена Рыбакина из Казахстана и Мария Боузкова из Чехии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия) — Энн Ли (США) — 7:5, 2:6, 6:4
Мария Боузкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 4:6, 6:1
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