Азаренко проиграла Векич на турнире в Цинциннати
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В трех сетах она проиграла хорватке Донне Векич — 6:3, 3:6, 4:6.
Следующей соперницей хорватской теннисистки будет Онс Жабер из Туниса.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4
Коко Гауфф (США) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 6:2
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