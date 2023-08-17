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Сегодня, 05:47

Азаренко проиграла Векич на турнире в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В трех сетах она проиграла хорватке Донне Векич — 6:3, 3:6, 4:6.

Следующей соперницей хорватской теннисистки будет Онс Жабер из Туниса.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4

Коко Гауфф (США) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2023/
Теннис
Виктория Азаренко
Донна Векич
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