Павлюченкова в паре со Стефани переиграла Александрову и Соснович на турнире в Цинциннати
Россиянка Анастасия Павлюченкова и бразильянка Луиза Стефани вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде. В двух сетах они переиграли россиянку Екатерину Александрову и белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:0.
Следующими соперницами Павлюченковой и Стефани будут Си Сувэй и Ван Синьюй.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) — Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — 6:2, 6:0
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