Павлюченкова в паре со Стефани переиграла Александрову и Соснович на турнире в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова и бразильянка Луиза Стефани вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде. В двух сетах они переиграли россиянку Екатерину Александрову и белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:0.

Следующими соперницами Павлюченковой и Стефани будут Си Сувэй и Ван Синьюй.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) — Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — 6:2, 6:0