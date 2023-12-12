Слушания по апелляции Халеп в CAS пройдут 7-9 февраля

Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции румынской теннисистки Симоны Халеп на дисквалификацию за допинг пройдут 7-9 февраля 2024 года.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 32-летняя румынка требует отмены решения ITIA и всех наложенных санкций.

Халеп была обвинена в двух нарушениях: первое касается неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году, второе связано с нарушениями в биологическом паспорте.

22 сентября сообщалось, что Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации.