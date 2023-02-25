Синякова вышла в полуфинал турнира в Мериде

Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в полуфинал турнира в Мериде. В трех сетах она переиграла итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:1, 5:7, 6:0.

Следующей соперницей Синяковой будет итальянка Камила Джорджи, которая выиграла у американки Слоан Стивенс.

В другом полуфинале встретятся шведка Ребекка Петерсон и американка Кэтрин Макнелли.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Катержина Синякова (Чехия, 4) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — 6:1, 5:7, 6:0

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Магда Линетт (Польша, 1) — 6:2, 6:4

Кэтрин Макнелли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 6:4, 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США, 2) — 6:0, 6:0