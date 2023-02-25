Тарпищев объяснил, за счет чего Кудерметова и Самсонова могут выиграть турнир в Дубае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» оценил шансы Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой на победу в парном турнире в Дубае.

В финале россиянки встретятся с представительницами Тайваня Латишей Чжань и Хаоцзин Чжань.

«Женская пара еще не сыгранная. Они играют первый сезон, четвертый матч, по-моему, всего лишь. Там будет зависеть от взаимопонимания. Реально еще нет такой взаимозаменяемости, чтобы им играть стабильно. Будем надеяться, что у них все получится», — сказал Тарпищев «СЭ».

Матч Кудерметовой и Самсоновой начнется в 16.00 по московскому времени.