Рахимова и Дзаламидзе снялись с полуфинала турнира в Мериде

Российская теннисистка Камилла Рахимова и грузинка Натела Дзаламидзе снялись с полуфинала парного турнира WTA в Мериде (Мексика).

Спортсменки должны были встретиться с Ван Синьюй из Китая и У Фансыэнь из Тайваня.

В финале Ван Синьюй и У Фансыэнь сыграют против американки Кэтрин Макнелли и француженки Диан Парри.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Ван Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Грузия/Россия) — 0:0 отказ 2-й пары