Рахимова и Дзаламидзе снялись с полуфинала турнира в Мериде
Российская теннисистка Камилла Рахимова и грузинка Натела Дзаламидзе снялись с полуфинала парного турнира WTA в Мериде (Мексика).
Спортсменки должны были встретиться с Ван Синьюй из Китая и У Фансыэнь из Тайваня.
В финале Ван Синьюй и У Фансыэнь сыграют против американки Кэтрин Макнелли и француженки Диан Парри.
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Ван Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Грузия/Россия) — 0:0 отказ 2-й пары
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