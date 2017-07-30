19:55 30 июля | ТЕННИС — WTA

Синякова обыграла Возняцки в финале турнира в Бостаде

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Чешская теннисистка Катержина Синякова в финале турнира WTA в Бостаде обыграла датчанку Каролин Возняцки - 6:3, 6:4. В карьере чешки это вторая победа на турнирах такого ранга. Ранее она выиграла соревнования в Шэньчжэне.

Бостад (Швеция) 

Турнир WTA Ericsson Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Финал 

Синякова (Чехия, 7) - Возняцки (Дания, 1) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bastad/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

очередной вынос обложки журнала, бгг))

20:13 30 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Томми, только без скулежа!)) И без глупостей!))

20:02 30 июля