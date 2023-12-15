Халеп: «У меня не было намерения нарушать правила, проявлять неуважение к спорту»

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала дисквалификацию за допинг.

«Очевидно, что это результат загрязнения [биодобавки]. За три дня до положительного теста мочи я сдала кровь и мочу — и там ничего не было. И мне сказали, что запрещенного вещества невероятно мало, что в те три дня я не могла принять допинг. У меня не было намерения нарушать правила, проявлять неуважение к спорту, которому я посвятила всю свою жизнь. У меня другие принципы, я даже не думала о том, чтобы сжульничать», — приводит слова Халеп Euronews.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 32-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации.