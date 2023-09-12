Халеп заявила, что шокирована и разочарована решением дисквалифицировать ее на четыре года за допинг

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировать ее до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил.

«Последний год был самым тяжелым в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается. Я посвятила свою жизнь прекрасной игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, регулирующим наш вид спорта, и горжусь тем, что никогда сознательно или намеренно не использовала никаких запрещенных препаратов. Я отказываюсь принять их решение о четырехлетней дисквалификации», — написала Халеп в своих соцсетях.

Также 31-летняя теннисистка рада, что ITIA наконец-то вынес решение по ее делу.

«Я благодарна за то, что после многочисленных необоснованных задержек и ощущения, что я уже более года живу в чистилище, было принято хоть какое-то решение. Но я одновременно шокирована и разочарована этим решением. Я верю в чистоту спорта, и за почти два десятилетия работы профессиональным теннисистом я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещенных веществ. Все они были чистыми до 29 августа 2022 года.

В преддверии сезона игры на харде в 2022 году по рекомендации моей надежной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал запрещенных веществ, однако теперь мы знаем, и с этим согласилась трибуна, что один из них был загрязнен роксом. После первого положительного теста до начала 2023 года я почти еженедельно сдавала анализы, и все они были отрицательными.

Я продолжаю тренироваться и делаю все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты против компании, производящей добавки», — написала Халеп.

Халеп была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года, что было засчитано трибуналом в срок дисквалификации. Таким образом, отстранение спортсменки продлится с 7 октября 2022 до 6 октября 2026 года.