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Сегодня, 17:41

Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете

Виктория Кравченко
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Ребекка Шрамкова.
Фото Global Look Press

Теннисистка из Словакии Ребекка Шрамкова обыграла чешку Каролины Мухову во втором круге турнира в Варшаве (7:5, 3:6, 7:5). Словачка победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете.

В третьем круге Шрамкова сыграет с немкой Татьяной Марией.

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 2, WC) — 7:5, 3:6, 7:5

Теннис
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