Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Теннисистка из Словакии Ребекка Шрамкова обыграла чешку Каролины Мухову во втором круге турнира в Варшаве (7:5, 3:6, 7:5). Словачка победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете.
В третьем круге Шрамкова сыграет с немкой Татьяной Марией.
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 2, WC) — 7:5, 3:6, 7:5
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