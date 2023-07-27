Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:45

Французский тренер Мирры Андреевой опроверг информацию о том, что спортсменка может сменить гражданство

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар опроверг информацию о том, что 16-летняя спортсменка может сменить гражданство.

— Недавно прошел слух, что Мирра хочет поменять спортивное гражданство с российского на французское, как поступила другая теннисистка из вашего центра, Варвара Грачева. Агент Андреевой Лев Кассиль тут же это опроверг, а есть ли что сказать по этому поводу вам? Может, знаете что-нибудь о предложении, которое получала Мирра?

— Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом. Федерация тенниса Франции точно этого не делала, она никому ничего подобного не предлагает. По крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно. Может, если спортсмен хочет играть за другую страну, он сам предпринимает для этого какие-то шаги. Но Мирра никогда такого не говорила, и вообще применительно к их семье ничего такого не слышал.

— Считаете ли вы большой удачей возможность работать с такой теннисисткой, как Андреева-младшая?

— Не смотрю на вещи под таким углом, не размышляю о том, повезло мне или нет. От того, работаю я с кем-то или нет, моя жизнь не меняется. Возможно, меняется жизнь моих спортсменов, ха-ха!

Никогда не бегаю за топ-игроками, не гоняюсь за успехом. Что для меня гораздо важнее — это чувствовать себя полезным. Понимать, что я что-то из своего опыта молодому спортсмену передаю и он или она это впитывает. Да, люблю работать с хорошими теннисистами, но главное для меня — это контакт с ними. И в этом плане с Миррой сейчас все отлично.

Выход в четвертый круг Уимблдона-2023 — лучший результат 16-летней Андреевой на турнирах «Большого шлема».

Мирра Андреева и&nbsp;Жан-Рене Линар. «Мирра никогда не говорила мне, что хочет играть за другую страну». Интервью тренера юной теннисистки

Теннис
Жан-Рене Лиснар
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
МОК не будет ставить дедлайн по решению о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже
Российская саблистка Смирнова не стала уходить с дорожки после отказа украинки Харлан от рукопожатия
ФСБ сообщила о запрете доступа жителям и туристам Крыма на Арабатскую стрелку
Дипломат из Гвинеи пришел на саммит Россия-Африка в футболке с Путиным
Шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 на Алтае
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский тренер Мирры Андреевой рассказал, какое влияние на теннисистку оказывают ее родители
Новости
RSS RSS
Все новости