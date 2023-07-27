Французский тренер Мирры Андреевой опроверг информацию о том, что спортсменка может сменить гражданство

Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар опроверг информацию о том, что 16-летняя спортсменка может сменить гражданство.

— Недавно прошел слух, что Мирра хочет поменять спортивное гражданство с российского на французское, как поступила другая теннисистка из вашего центра, Варвара Грачева. Агент Андреевой Лев Кассиль тут же это опроверг, а есть ли что сказать по этому поводу вам? Может, знаете что-нибудь о предложении, которое получала Мирра?

— Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом. Федерация тенниса Франции точно этого не делала, она никому ничего подобного не предлагает. По крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно. Может, если спортсмен хочет играть за другую страну, он сам предпринимает для этого какие-то шаги. Но Мирра никогда такого не говорила, и вообще применительно к их семье ничего такого не слышал.

— Считаете ли вы большой удачей возможность работать с такой теннисисткой, как Андреева-младшая?

— Не смотрю на вещи под таким углом, не размышляю о том, повезло мне или нет. От того, работаю я с кем-то или нет, моя жизнь не меняется. Возможно, меняется жизнь моих спортсменов, ха-ха!

Никогда не бегаю за топ-игроками, не гоняюсь за успехом. Что для меня гораздо важнее — это чувствовать себя полезным. Понимать, что я что-то из своего опыта молодому спортсмену передаю и он или она это впитывает. Да, люблю работать с хорошими теннисистами, но главное для меня — это контакт с ними. И в этом плане с Миррой сейчас все отлично.

Выход в четвертый круг Уимблдона-2023 — лучший результат 16-летней Андреевой на турнирах «Большого шлема».