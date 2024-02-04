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4 февраля, 15:40

19-летняя Шнайдер выиграла первый в карьере титул WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В финале 19-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:3, 2:6, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа.

108-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету 45-й ракетки мира Линь ни одного эйса и двойной, и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Шнайдер завоевала первый в карьере титул WTA. Это был ее второй финал на этом уровне. В 2023 году в Нинбо россиянка проиграла Онс Жабер.

На следующей неделе Шнайдер войдет в топ-90 мирового рейтинга.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Диана Шнайдер (Россия) — Чжу Линь (Китай, 2) — 6:3, 2:6, 6:1

Теннис
Диана Шнайдер
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