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Сегодня, 15:24

Шнайдер победила Чжу Линь и встретится со Звонаревой во втором круге турнира в Наньчане

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Наньчане (Китай).

В первом круге теннисистка победила китаянку Чжу Линь в двух сетах — 6:4, 6:0.

Соперницей Шнайдер во втором круге станет еще одна россиянка Вера Звонарева.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Чжу Линь (Китай, 5) — 6:4, 6:0

Теннис
Вера Звонарева
Диана Шнайдер
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