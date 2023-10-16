Шнайдер победила Чжу Линь и встретится со Звонаревой во втором круге турнира в Наньчане
Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Наньчане (Китай).
В первом круге теннисистка победила китаянку Чжу Линь в двух сетах — 6:4, 6:0.
Соперницей Шнайдер во втором круге станет еще одна россиянка Вера Звонарева.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Чжу Линь (Китай, 5) — 6:4, 6:0
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