Шнайдер обыграла Паркс и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В матче первого круга 19-летняя спортсменка обыграла Алисию Паркс из США — 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Шнайдер сделала 2 эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Паркс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге Шнайдер сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:4, 6:3