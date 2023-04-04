Шнайдер обыграла Паркс и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).
В матче первого круга 19-летняя спортсменка обыграла Алисию Паркс из США — 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Шнайдер сделала 2 эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Паркс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Во втором круге Шнайдер сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:4, 6:3
Новости