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Квитова: «Понятия не имею, что теперь буду делать. Ничего не жду от грунтового сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, как будет готовиться к грунтовому сезону.

«Понятия не имею, что теперь буду делать. Конечно, мне нужно немного отдохнуть. Я очень жду возвращения домой. Но скоро грунтовый сезон, и, конечно, там все будет по-другому. Придется провести какое-то время на корте и, к сожалению, привыкать к грунту, к отскокам и движению. Но я ничего не ожидаю, я рада тому, где сейчас нахожусь. Конечно, грунтовый сезон получится долгим, надеюсь, у меня получится с ним справиться», — приводит слова Квитовой WTA.

На прошлой неделе 33-летняя теннисистка выиграла 30-й титул в карьере, обыграв в финале турнира в Майами Елену Рыбакину.

Теннис
Петра Квитова
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