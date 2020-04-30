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Шарапова возобновит карьеру. Но только ради виртуального турнира

12:39
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Официальный сайт WTA объявил о проведении парного онлайн-турнира Stay at Home Slam. Соревнования пройдут третьего мая. Участие примут Мария Шарапова, Серена и Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нишикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Кевин Андерсон.

Они выступят в парах со знаменитостями не из мира спорта- моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер, певцом Силом. Трансляция турнира пройдет в Facebook.

За участие они получат по 25 тысяч долларов, которые направят в благотворительные фонды по собственному выбору. Пара победителей пожертвует один миллион долларов.

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