Шарапова возобновит карьеру. Но только ради виртуального турнира

Официальный сайт WTA объявил о проведении парного онлайн-турнира Stay at Home Slam. Соревнования пройдут третьего мая. Участие примут Мария Шарапова, Серена и Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нишикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Кевин Андерсон.

Они выступят в парах со знаменитостями не из мира спорта- моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер, певцом Силом. Трансляция турнира пройдет в Facebook.

За участие они получат по 25 тысяч долларов, которые направят в благотворительные фонды по собственному выбору. Пара победителей пожертвует один миллион долларов.