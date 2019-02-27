Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с Турнира в Майами. Об этом она сообщила в своем Инстаграме. Информацию подтвердил официальный сайт WTA.

- Я только что снялась с турнира в Майами, - написала спортсменка. Она отметила, что причиной стали ее проблемы с плечом

- Изучив несколько мнений по этому поводу из разных стран, на прошлой неделе я прошла небольшую процедуру, после которой мне понадобится несколько недель на лечение. Так как процесс восстановления оказался очень долгим, я очень хочу вернуться на корт сильной и, что еще важнее, без боли, которую мне приходилось переносить с начала этого года, - добавила россиянка.

В сезоне-2019 Шарапова снялась с турнира в Шэньчжэне по ходу четвертьфинального матча с Ариной Соболенко из-за боли в бедре, после чего дошла до четвертого круга на Australian Open. Травма правого плеча не позволила пятикратной победительнице турниров "Большого шлема" сыграть против Дарьи Касаткиной на St. Petersburg Ladies Trophy в конце января. Позднее она также снялась с турнира в Индиан-Уэллсе.